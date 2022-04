Verkehrskontrollen : Polizei stellte 295 Geschwindigkeitsverstöße fest

Mit Schwerpunktkontrollen wie in der vergangenen Woche will die Kreispolizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com/Gerhard Seybert

Kreis Kleve Bei den Schwerpunktkontrollen in der vergangenen Woche stellte die Polizei neben Geschwindigkeitsverstößen auch einen 70 Tonnen schweren Lkw fest, der ohne Genehmigung fuhr. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 860 Euro.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt im Kreis Kleve zu den Hauptunfallursachen und ist ebenso gefährlich wie die Handybenutzung am Steuer. In Kombination führt das zu sehr schweren Verkehrsunfällen, in die auch oft Unbeteiligte verwickelt werden.

In der vergangenen Woche stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 295 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei einer der Kontrollen am Montag fiel der Polizei ein Schwertransporter auf, der mit seinen 70 Tonnen ohne Genehmigung fuhr. Die Beamten legten eine Anzeige vor, die zu einem Bußgeld in Höhe von 860 Euro führen wird. Auch das Verhalten von Radfahrern, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei bei den Schwerpunktkontrollen. 17 Radfahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen.