Slone Mbombo vom 1. FC Mönchengladbach : Nächster Karriereschritt Venlo

Keuken Slone Mbombo vom 1. FC Mönchengladbach wechselt zur kommenden Saison nach Venlo.

Die VVV Venlo hat sich in der vergangenen Woche die Dienste des jungen Slone Matondo Armando Mbombo gesichert – einem Spieler, der derzeit für den 1. FC Mönchengladbach aufläuft und sowohl für die U19-Junioren in der A-Jugend-Niederrheinliga als zuletzt auch in der Oberliga zum Einsatz kam. Für die erste Mannschaft absolvierte er bislang acht Einsätze.

„Es ist grundsätzlich der nächste Schritt, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu kommen. Slone hat in Venlo die Chance, sich in der U21 zu bewähren. Er hat bei den Probetrainingseinheiten auf sich aufmerksam gemacht“, sagte Wendelen in seiner Aufgabe als Scout in Venlo. Interessenskonflikte aufgrund seiner Doppeltätigkeit sieht er nicht. „Das haben wir im Vorfeld alles besprochen“, so Wendelen. Einen Vorteil hat seine Doppeltätigkeit allerdings für alle FC-Spieler. „Die Spieler haben natürlich immer die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ich sehe die Spieler in Mönchengladbach öfters“, sagt Wendelen weiter und fügt generell für seine Tätigkeit in Mönchengladbach an: „Die Spieler kommen zum 1. FC, um dort gesichtet zu werden und dann den nächsten Schritt zu gehen.“