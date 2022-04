Feuerwehr in Mönchengladbach : Brandmeister im 200-Seelen-Dorf

Johannes Gebel von der Feuerwehr leitet die Einheit Woof. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die Freiwillige Feuerwehr in Woof ist 125 Jahre alt geworden. Probleme Nachwuchs zu finden, gibt es nicht wirklich. Dabei hat die Honschaft mehr Gebäude als Einwohner.

Ein Ortsname fehlt auf dem Fahrradweg-Schild vorne an der Kreuzung. Dabei würde sich die Lage für eine Tour aus der Stadt durchaus anbieten: wenig Verkehr, viel Natur, nicht zu hügelig. An diesem Tag spielt sogar das Wetter mit. Rheindahlen und Broich stehen drauf, auf dem Wegweiser, sogar Genhausen, 400 Meter entfernt, weil da der Zug hält. In beide Richtungen auf einem Gleis.

Aber Woof wird nicht genannt obwohl es erst kürzlich vom Oberbürgermeister besucht worden ist. Der gratulierte zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Mönchengladbach Einheit Woof. 125 Jahre ist die alt geworden, immer noch aktiv und direkt an der Straße gelegen, die praktischerweise Woof heißt. Woof 26 ist die Adresse der Wache. Jacken, Stiefel und Hosen der 16 Mitglieder hängen und liegen nebeneinander an der Wand in der großen Garage mit dem Rolltor davor. Über jeder Uniform steht der Name ihres Besitzers. Auf einem Schild steht Johannes Gebel. Er führt diese Einheit an. Gebel ist seit 2013 auch beruflich bei der Feuerwehr, arbeitet sonst in der Stadt in 24-Stunden-Schichten. Bei seiner Einheit Woof ist er seit 2008, Einheitsführer wurde er 2019. Die Quote der Berufsfeuerwehrleute in der Woofer Freiwilligen Feuerwehr ist hoch. Sie liegt bei fünf von 16 Personen.

Woof ist klein. Die Honschaft geht direkt in Bau über, eine Straße führt nach Gatzweiler, eine nach Broich. Von der Größe her befindet sich der Ort unterhalb der städtischen Gliederungsebene, teilt die Stadt mit. 274 Gebäude gibt es in Woof, wenn man den unteren Teil der Straße Bau dazu zählt. Dazu gehören auch Garagen und Schuppen, Wohngebäude gibt es 116. Ihren Hauptwohnsitz hatten im letzten Jahr 200 Menschen in Woof. Aber für die Feuerwehr finden sich genügend Leute. „Ich bin schon stolz, dass wir es in Woof schaffen, seit so langer Zeit eine Feuerwehr aufrechtzuerhalten“, sagt Johannes Gebel. Er ist 32 Jahre alt und wohnt seit 12 Jahren in dem Dorf, das zum Stadtteil Rheindahlen-Land gehört. Die Feuerwehr ist auch Treffpunkt, sagt Gebels: „Sonst gibt‘s hier ja nicht so viel“. Alle zwei Wochen wird für die Einsätze geübt. Kein reiner Stammtisch. „Wir üben da wirklich“, sagt Gebels. Trotzdem seien alle auch privat befreundet. Man kennt sich.

Foto: Mario Büscher 8 Bilder Das ist die Honschaft Woof mit ihrer Feuerwehr

Die Anwohnerin gegenüber der Feuerwehr jätet Unkraut. Die Erde unter der gerade geschnittenen Hecke – davon gibt es hier in Woof einige – ist schon weitgehend befreit vom Wildwuchs. „Früher war die Gemeinschaft im Dorf besser“, sagt sie. Heute würden die jungen Leute alle wegziehen, es gäbe kein Wir-Gefühl mehr. Johannes Gebels sieht das anders. „Es ziehen doch eher wieder mehr junge Leute aufs Land“, sagt er. In seiner Einheit ist der Altersdurchschnitt bei 40 Jahren, der älteste Feuerwehrmann ist über 60, der jüngste nicht einmal Mitte zwanzig. „Wir versuchen natürlich trotzdem immer neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Gebel. Manchmal ganz formlos auf der Straße im Vorbeigehen. Man kennt sich eben. Am 26. Mai ist Tag der offenen Tür, da werden auch wieder viele Menschen aus den umliegenden Honschaften kommen. Und vielleicht auch zukünftige Freiwillige. Zwei Leute hätten schon Interesse angemeldet.

Im letzten Jahr piepte der Melder der Einheit Woof 17 Mal, so Gebel. „Da war alles dabei. Brände, Sturmschäden, Überschwemmungen.“ Die Aufgaben der Feuerwehr seien komplex geworden. Zum ersten Mal waren die Woofer 1897 im Einsatz, damals ohne Pieper. Es brannten drei Wohngebäude und eine Scheune, viele Tiere starben. Am 1. April schlossen sich 32 Männer deshalb zusammen und gründeten die Einheit. Josef Fegers wurde ihr erster Brandmeister und führte die Feuerwehr bis 1932. Die Startausstattung waren vier Ledereimer und eine kleine Handdruckspritze. Heute steht ein LF 8/6 in der Garage der Einheit. Ein Feuerwehrwagen mit 600 Litern Löschwasser, Schaum und Atemschutzgeräten. Die Männer sind gut ausgestattet, sagt Gebels, die Grundausbildung unterscheide sich nicht besonders von der Berufsfeuerwehr.