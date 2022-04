Hilden : Auto fährt Elfjährigen an: Fahrer flüchtet

Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Hilden Ein Elfjähriger ist am Mittwoch (13.04.2022) auf dem Gelände eines Schulhofes an der Straße Am Holterhöfchen von einem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14 Uhr schob ein Elfjähriger sein Fahrrad über das Gelände im Bildungscampus Holterhöfchen, als ein dunkelblauer Opel Corsa vorbei fuhr. Nach Angaben des Jungen wies der Fahrer ihn durch das geöffnete Fahrerfenster lautstark zurecht und forderte ihn auf, Platz zu machen. Nachdem der Junge zur Seite getreten und das Fahrzeug mehrere Meter an dem Jungen vorbei gefahren war, bremste es ab und fuhr rückwärts. Hierbei rangierte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug gegen das Fahrrad des Jungen. Durch die Wucht des Aufpralls stieß das Rad gegen den Jungen, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Anschließend fuhr der Fahrer Richtung Gartenstraße davon. Bei dem Corsa hatte sich durch den Zusammenstoß die Heckklappe geöffnet. Der 11-Jährige informierte die Polizei, welche den flüchtigen Unfallverursacher trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Der Fahrer des dunkelblauen Opel Corsa soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Dem Kind kam er wie ein Südosteuropäer vor. Der Mann trug eine rote Jacke. Die Beamten sicherten Unfallspuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht ein.