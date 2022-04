Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 20. April 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Fallzahl liegt laut RKI in Mönchengladbach aktuell bei 1397. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Eine Patientin des Geburtenjahrgangs 1966 ist nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus gestorben. Ferner meldet das Gesundheitsamt mehr als 200 Neuinfektionen.

Das städtische Gesundheitsamt hat einen weiteren Todesfall – den 327. seit Pandemiebeginn – im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Eine nachweislich infizierte Patientin (Jahrgang 1966) ist im Krankenhaus gestorben. Über Vorerkrankungen oder den Impfstatus macht das Amt in der Meldung vom Mittwoch, 20. April, keine Angaben.

Häufen sich die Corona-Todesfälle in der Stadt?

Corona in Mönchengladbach

Corona in Mönchengladbach : Häufen sich die Corona-Todesfälle in der Stadt?

Weiter teilt das Gesundheitsamt am Mittwoch mit, dass seit dem Vortag 238 Neuinfektionen bei Mönchengladbachern nachgewiesen wurden. Damit sind aktuell 1982 Bürger infiziert.

Die am Dienstag gemeldete Zahl der akut Infizierten hat das Amt nachträglich berichtigt. Demnach waren am Dienstag 2044 Bürger infiziert – und nicht, wie gemeldet, nur 1367. „Aufgrund eines Übertragungsfehlers mussten die Zahlen für den 18. und 19. April korrigiert werden“, teilt das Amt mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit bei 538,0 (Vortag: 575,4). Der landesweite Durchschnitt wird mit 676,0 (Vortag: 670,1) und der Bundesschnitt mit 688,3 (Vortag: 669,9) beziffert. Mönchengladbach hat die zehntniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW. Mit 289,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hat der Rhein-Sieg-Kreis aktuell die niedrigste Wochen-Inzidenz im Land – und der Landkreis Coesfeld mit 1397,7 die höchste.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 20. April, 11.18 Uhr) acht Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Davon werden zwei invasiv beatmet. Acht der laut Divi 82 im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht 9,8 Prozent. Landesweit sind 13,7 Prozent der Intensivbetten (710 von 5192) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate ist – im Land und im Bund – rückläufig. Das RKI gibt diese für NRW am Mittwoch tagesaktuell mit 4,51 an. Am Vortag wurde der Wert mit 4,2 beziffert, nachträglich aber auf 5,66 korrigiert. Vor einer Woche lag die Hospitalisierungsrate den Angaben nach bei 7,6 (korrigiert auf 10,54) und vor zwei Wochen bei 6,64 (korrigiert auf 10,98). Der Bundesschnitt wird derzeit mit 3,71 angegeben (Vortag: 3,48 gemeldet und auf 4,56 korrigiert).