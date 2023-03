Einsatzkräfte in Mönchengladbach Feuerwehr simuliert Großbrand in Altenheim

Im Anschluss an die Suche nach weiteren Verletzten wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Zudem alarmierten beim simulierten Großeinsatz der Einsatzleiter weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Da sich noch Personen in den Räumen des 2. Obergeschosses befanden, deren Fluchtweg über den Flur versperrt war, wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um die Personen zu retten beziehungsweise direkt am Fenster zu betreuen.