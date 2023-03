Schulen in Mönchengladbach „Bombe – da ist man erst einmal geschockt“

Mönchengladbach · Drohungen an Schulen ziehen Nachahmer an. Das zeigen nicht nur die Amokankündigungen in Mönchengladbach im Februar. Doch auch für Täter kann es unangenehm und gefährlich werden.

25.03.2023, 12:11 Uhr

Von Gabi Peters und Carsten Pfarr

Die Nachricht erreichte viele Eltern und Schüler am frühen Freitagmorgen. Um kurz nach 6 Uhr wurden reihenweise E-Mails und WhatsApp-Botschaften von Klassenlehrern und Elternvertretern verschickt: Im Schulzentrum Hardt ist schon wieder eine Drohung eingegangen. Der Unterricht fällt deshalb am Freitag und Samstag komplett aus. Hier geht es zur Bilderstrecke: So lief der Einsatz zur Bombendrohung in Hardt