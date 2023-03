Sieg gegen Düsseldorf-West Jungspund Roschat Matchwinner für den ASV Süchteln

Während die Gäste aus der Landeshauptstadt mit Martin Wagner und Maciej Zieba zwei gestandene Ex-Profis in der Startaufstellung hatten, beorderte ASV-Trainer Frank Mitschkowski mit Johannes Wilms und Luca Roschat zwei U19-Akteure in die erste Elf. Vor allem der 18-jährige Roschat war einer der auffälligsten Spieler in Reihen der Süchtelner, der immer wieder für Gefahr sorgte. Bereits in der 6. Minute kam der talentierte Offensivspieler erstmals vor das Tor der Gäste, setzte den Ball aus zentraler Position aber über das Tor. Besser lief es in der 32. Minute: Nachdem Philipp Kremer auf Höhe der Mittellinie den Ball rechts raus auf Paul Fröhling gespielt hatte, traf Roschat nach dessen Zuspiel zur 1:0-Führung. Das Tor war der Brustlöser in der Partie: Nur fünf Minuten später hämmerte Hiromasa Kawamura den Ball aus 22 Metern zum 2:0 in die Maschen (37.).