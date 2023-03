Lansen bemängelt die Angriffsleistung TVK macht es gegen den Bergischen HC spannender als nötig

Die Partie des TV Korschenbroich war dieses Mal auf den Freitagabend vorgezogen worden. Am Ende feierte der TVK bei der Zweitvertretung des Bergischen HC einen 31:27-Auswärtssieg und kletterte damit vorübergehend für 24 Stunden an die Tabellenspitze. Diese gab der TVK am Samstag durch den Sieg von Interaktiv Handball jedoch wieder ab.