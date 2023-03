Großprojekt in Mönchengladbach Was zum Rathaus-Aus führte

Mönchengladbach · In der Vorlage, die bei der Ratssitzung am 29. März auf der Tagesordnung ist, stehen Details zu Kosten und Gründen. Was für Argumente aufgeführt werden.

25.03.2023, 05:10 Uhr

Das ist die Diskussionsgrundlage zum Rathaus-Neubau im Stadtrat. Foto: Denisa Richters

Kontroverse Debatten hatte es zuletzt in den Sitzungen des Stadtrats nicht viele gegeben. Am kommenden Mittwoch (29. März, ab 15 Uhr) wird das anders sein. Denn im Ratssaal Rheydt wird es um die Zukunft eben dieses Rathauses gehen. Der Neubau ist vom Tisch, unter Punkt 6 der Tagesordnung geht es um Details, die zur Entscheidung geführt haben.