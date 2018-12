Mönchengladbach : Mönchengladbach – ein Buchstabenhaufen

Foto: grafik

Wer 2019 fachkundig seinen Senf dazugeben möchte, kommt um diese Schlüsselbegriffe aus 2018 nicht herum.

Von Andreas Gruhn

Amazon, Eigenname: ein börsennotierter Onlineversandhändler US-amerikanischen Ursprungs, der sich in die grüne Wiese vor den Toren Rheindahlens (vgl.: Rheindahlen) verguckt hat. Schafft es nach eigener Einschätzung zufolge, dort nahezu vollkommen geräuschlos jährlich abermillionen, ach was abermilliarden, Sendungen zu verschicken. 1994 gegründet, da gab es Rheindahlen schon 640 Jahre.

Blumenkübel, die: 1. Behältnis für Pflanzen im öffentlichen Raum. Diese Definition gilt weltweit mit Ausnahme des Rheydter Marktplatzes. 2. Behältnis für Pflanzen im öffentlichen Raum, die eine Gefahr für den öffentlichen Frieden darstellen, da sie Sichtachsen (vgl.: Sichtachsen) versperren. Diese Definition besitzt ausschließlich in Rheydt Gültigkeit.

Disneylandkulisse, die: abwertend für Seestadt (vgl. Seestadt), in Urheberschaft von Bezirksvorsteher Hermann-Josef Krichel-Mäurer.

Erholung, die: Erneuerung der körperlichen und psychischen Kräfte, was in Mönchengladbach insbesondere im Zusammenhang mit Haus Erholung für die politische Opposition aus Grünen, FDP und Linken gilt. Sie erneuern im gemeinsamen Protest gegen den Verkauf gerade auch ihre körperlichen und psychischen Kräfte und können vor Kraft derzeit kaum laufen.

Familie, die: ugs. für Bedarfsgemeinschaft. Die Existenz einer F. wird in Mönchengladbach mit der Ausgabe einer neuen Familienkarte durch die Stadt entlohnt, die zahlreiche Rabatte in Geschäften ermöglicht. Das wiederum versetzt die F. in die Lage, die Mehrkosten für die Müllentsorgung in der Rolltonne (ohne Eintrag!) gegenzufinanzieren.

Großstadt, die: alle größeren, zentralisierten und abgegrenzten Siedlungen mit mindestens 100.000 Einwohnern mit Ausnahme von Mönchengladbach, da die Stadt u.a. beim Thema Aufnahme zusätzlicher in Seenot geratener Flüchtlinge sich nicht in eine Reihe stellen wollte mit Bonn, Düsseldorf, Köln..., bei denen es sich unzweifelhaft um größere, zentralisierte und abgegrenzte Siedlungen mit mindestens 100.000 Einwohnern handelt.

Hauptbahnhof, der: eine Verkehrs- und Betriebsanlage der Deutschen Bahn, die in diesem Jahr in geradezu visionärer Weise saniert wurde. Seit Jahresende auch mit Türen ausgestattet. Noch visionärer ist allerdings, dass die Deutsche Bahn ihr Service-Center im H. Ende 2019 schließt. Bahn ohne Service – das ist neu.

Lkw-Durchfahrtkontrollanlage, die: säulenartiger Aufbau an der Aachener Straße mit eingebauten Lichtbildgeräten, der Lichtbilder von verbotswidrig vorbeifahrenden Lkw fertigt (vgl. Stickoxid).

mg+ (Eigenname in exakt dieser Schreibweise): 1. das mathematische Gegenteil von mg-. 2. Marketing-Synonym verwendet für die wachsende Stadt (vgl. Großstadt).

Mummpitz, der (veraltet Mumpitz): 1. Kinderschreckgestalt aus dem 17. Jahrhundert. 2. Blödsinn, Unsinn (ugs.). 3. Kindertagesstätte in Mönchengladbach, die (Kita, Hardterbroicher Markt etc.) ein Grundstück mit ihrer Behelfsbehausung verlassen sollte, wobei der dafür im Gegenzug zugesagte Neubau am Hardterbroicher Markt noch gar nicht fertig war. Kinder der Kita M. sind äußerst protestbereit und dürfen nach allerlei politischem Hin und Her weiter in Hardterbroich bleiben. Warten jetzt auf Neubau.

Polizeipräsidium, das: 1. ugs. am Niederrhein für Elbphilharmonie und Großstadtflughafen. Ist nach sehr vielen Jahren an Verzögerung 2018 bezogen geworden. Droht in seiner Verzögerung nun doch noch vom Großstadtflughafen BER (vgl. Großstadt) überholt zu werden. 2. in althergebrachter Tradition steht das P. für Bauruine noch ohne nennenswerte Nachnutzung.

Raumübergreifendes Großgrün, das: bhds. (behördensprachlich) für Baum. Verholzte Pflanze, die aus einer Wurzel, einem daraus emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm und einer belaubten Krone besteht und in dieser Eigenschaft eine allgemeine Bedrohung für Sichtachsen (vgl. Sichtachse) bedeutet, was dazu führt, dass Mönchengladbacher ob der Fällandrohung eines R. schnell auf dem selbigen (also auf dem Baum) sind.

Rheindahlen (Eigenname): Schönster Stadtteil von Mönchengladbach im Westen der Stadt, jedenfalls nach fachkundiger Einschätzung von Amazon-Gründer Jeff Bezos (vgl. Amazon). Entstanden 1354, der Jubiläumsfilm zur 650-Jahr-Feier aus dem Jahr 2004 ist derzeit bei Amazon allerdings nicht lieferbar, was sehr wahrscheinlich am plötzlich aufgetretenen dreitausendfachen Eigenbedarf liegt.

Schlagloch, das: 1. ugs. für Straßenschaden. 2. weltweit neuartige, in Mönchengladbach erfundene Kunstgattung mit großem Aufmerksamkeitspotenzial, nicht nur für Großstädte (vgl. Großstadt).

Seestadt, die: 1. größere, zentralisierte und abgegrenzte Siedlungen, die zu nah am Wasser gebaut haben. 2. Selbige, die gebaut werden, wo noch kein Wasser ist, aber einmal welches hin soll. Wesentlicher Bestandteil von mg+ (vgl. mg+).

Sichtachse, die: eine im Städtebau und in der Park- und Landschaftsgestaltung angelegte oder freigehaltene Schneise, die entlang einer Achse einen Blick auf bedeutende Bauwerke bzw. landschaftsprägende Elemente ermöglicht. In Mönchengladbach inzwischen gerne als Schimpfwort entfremdet, daher als planerischer Fachbegriff nur noch dann zu empfehlen, wenn ein Projekt oder ein Neubau garantiert verhindert werden soll.

Stickoxid, das: Sammelbegriff für zahlreiche gasförmige Oxide des Stickstoffs, von denen es an der Aachener Straße lange Zeit so viele gab, dass Lkw-Fahrer dort nicht mehr hindurch fahren dürfen (vgl. Lkw-Durchfahrtkontrollanlage). Inzwischen scheint die Gefahr gebannt, sodass Diesel-Autos weiter fahren dürfen. Ungeklärt ist die Lage aber an anderen Stellen.

Vogel, die: sprichwörtl. als Schimpfwort verwendet („Der hat doch einen V.“), in der realitätsnahen Erfahrung sind V. eine Klasse der Wirbeltiere, deren Vertreter unter anderem Flügel aufweisen. Ist die Flugfähigkeit nicht ausreichend gewährleistet, kommt es u.U. auf dem Rheydter Markt zu Stürzen von Turmfalken oder Diebstählen durch Elstern.

Westland (Eigenname, immer mit dem Zusatz Haus benannt): einst für Großstädte (vgl.... Sie wissen schon) vorgesehenes Monumentalbauwerk, dessen Nutzen inzwischen gen null tendiert, trotzdem bisher sämtlichen Neubauplänen trotzte. Seit November in neuem Besitz, also versuchen wir’s nochmal, wichtig für mg+ (vgl. mg+).