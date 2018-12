Kolumne Mensch-Gladbach: Wir lassen es jetzt mal krachen

Mönchengladbach Noch zwei Tage, und das alte Jahr ist vorbei. 2018 – war es jetzt gut oder schlecht? Eins ist sicher: Es war heiß. Also, das Wetter. Aber was ist mit dem Rest? Heute entscheiden Sie selbst.

Es gab im vergangenen Jahr politische Entscheidungen, die haben einige Menschen in der Stadt genauso in Hitzewallungen gebracht, wie die Außentemperaturen. Wir haben einmal im Archiv nachgeschaut, zu welchen Themen es besonders hitzige Diskussionen und sehr viele Leserreaktionen gab. Jetzt wollen wir aber keine Groko-Schelte betreiben. Immerhin repräsentiert eine große Koalition naturgegeben den größten Teil der Wählerschaft. Na gut, andererseits ist sie auch in der Lage, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Aber egal. Wir haben entschieden, dass wir das alte Jahr versöhnlich ausklingen lassen. Deshalb hier – ausnahmsweise mal – eine Kolumne über die strittigsten Themen zum Ankreuzen. Also entscheiden Sie selbst.