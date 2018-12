Nach Verteil-Chaos in Mönchengladbach: Im Internet werden 50 Gelbe Säcke für 45 Euro angeboten

In vielen Mönchengladbacher Haushalten fehlt der Nachschub an Gelben Säcken. Foto: Uwe Plien

Mönchengladbach Ab Januar ist das Unternehmen RMG in Mönchengladbach für die Entsorgung von Verpackungsmüll zuständig. Vor den Weihnachtstagen ließ es Gelbe Säcke in der Stadt verteilen. Doch viele Haushalte gingen leer aus. Jetzt explodieren die Preise im Netz.

Das Verteil-Chaos bei den Gelben Säcken bleibt Thema in der Stadt: Am Freitag wurden auf verschiedenen Mönchengladbacher Facebook-Seiten im Internet veröffentlichte Kleinanzeigen gepostet, in denen Gelbe Säcke zum Kauf angeboten werden. So preist ein Privatmann – nach eigenen Angaben aus einer Ruhrgebietsstadt – auf Ebay-Kleinanzeigen beispielsweise einen ganzen Karton mit 50 Gelben Säcken für 45 Euro an. Die stammen angeblich von dem Unternehmen RMG, das ab Januar für das Einsammeln von Leichtverpackungsabfall in Mönchengladbach zuständig sein wird. Vier Tage vorher hatte er bereits eine Anzeige „20 Gelbe Säcke für 15 Euro“ eingestellt. Auch auf der Facebook-Seite „Du bist Mönchengladbacher, wenn...“ werden solche Anzeigen gezeigt und diskutiert.