100. Geburtstag: Immer mit offenen Augen durch die Welt

Mönchengladbach Martha Kessler feierte ihren 100. Geburtstag mit ihrer Familie und den Bewohnern des Helmuth-Kuhlen-Hauses in Rheydt. Tanz und Musik durften dabei nicht fehlen. Anschließend gab es noch ein schönes Abendessen in kleinem Kreis.

Martha Kessler wurde am 29. Dezember 1918 geboren, sie wuchs im Sudetenland in der Ortschaft Proboštov, die im heutigen Tschechien liegt, auf. Ihr Vater arbeitete als Klemptner. Nach der Schulzeit arbeitete sie auf dem Feld oder half im Haushalt. Sie lernte ihren Mann kennen, den sie im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad verlor.

Sie ist die Jüngste von insgesamt zehn Geschwistern. In den 1950er Jahren kam sie als Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in ein Übergangslager in der Nähe von Hamburg. Ihre nächste Station war Boizenburg, wo sie in einer Plattenfabrik arbeitete. Von dort kam sie nach Mönchengladbach. Ihre einizge Tochter lebte bereits in der Vitusstadt. Hier fand sie Arbeit in einer Textilfabrik und war zuerst an den Maschinen und später im sogenannten Musterzimmer eingesetzt.