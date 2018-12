Hallenstadtmeisterschaft : Hardt bleibt auch in der Halle in der Erfolgsspur

Die Hardter (grüne Trikots) spielten nur gegen Neuwerk remis, danach gewannen beide Teams alle Partien. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Der A-Ligist zieht in Gruppe 3 unbesiegt in die Endrunde ein, die Sportfreunde Neuwerk müssen nur wegen des schlechteren Torverhältnisses in die Zwischenrunde. Lürrip trat mit der Reserve an – das ärgerte den Vorsitzenden. In Gruppe 4 wurde Mennrath in einem dramatischen Finale Erster, Türkiyemspor reichte das Unentschieden in dieser Partie zur Zwischenrunde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sascha Köppen

Die Partie zwischen den Sportfreunden Neuwerk und dem SV Lürrip war als dramatischer Schlusspunkt in Gruppe 3 ausersehen, und so kam es auch, aber anders, als man dies hatte erwarten dürfen. Denn die Lürriper traten nur mit ihrer Zweitvertretung an und blieben so letztlich auf der Strecke. „Ich wurde erst ziemlich spät darüber informiert, dass ein Großteil der Ersten Mannschaft nicht spielen will. So ließ sich da nicht mehr gegensteuern. Aber für das kommende Jahr werde ich die Vorgabe machen, dass die Spieler der Ersten anzutreten haben. Mich ärgert das sehr“, sagte Lürrips Vorsitzender Andreas Zimmermann.

Im letzten Spiel hätten die Lürriper so nur noch eine Chance auf Platz zwei gehabt, wenn sie mit fünf Toren Vorsprung gegen Neuwerk gewonnen hätten. Immerhin galt es aber, den Neuwerkern den Gruppensieg noch zu verderben, indem eine deutliche Niederlage verhindert wurde. Und weil Neuwerk nur 2:1 gewann, wurde es hinter Gruppensieger SC Hardt nur Zweiter.

Die Hardter können sich in der Liga kaum noch an eine Niederlage erinnern, und so blieb es auch in der Halle. Auf ein 1:1 gegen die Neuwerker zum Auftakt folgten ein 5:2 gegen die Lürriper, ein 8:2 gegen Meer und ein 6:2 gegen Broich-Peel, was den souveränen Gruppensieg bedeutete. „Es läuft auch draußen gerade sehr gut. Die Halle ist da eher ein Bonus. Wir wollten in die Zwischenrunde, dass es nun sogar zur Endrunde gereicht hat, ist natürlich sehr schön“, sagte Hardts Co-Trainer René Eschweiler.



Lokalsport : Türkiyemspor lässt Lürrip nachsitzen

zurück

weiter

Die Neuwerker taten sich unterwegs deutlich schwerer, lagen etwa gegen Meer 0:4 zurück, zogen sich aber selbst aus dem Sumpf und gewannen noch 7:4, mit zwei Treffern in Unterzahl. Lürrip landete auf Platz drei vor Meer und Broich-Peel. Im letzten Spiel der Broicher knallte Lars Sleegers unglücklich gegen die Bande und musste von den Sanitätern versorgt werden. Letztlich wurde er nach einer 20-minütigen Unterbrechung ins Krankenhaus gebracht, er zog sich glücklicherweise aber wohl „nur“ eine Gehirnerschütterung und Prellungen zu.

Statistik Ergebnisse und Tabellen Ergebnisse, Gruppe 3 Sportfreunde Neuwerk - SC Hardt 1:1, BW Meer - SC Broich-Peel 2:2, SV Lürrip - SC Hardt 2:5, SF Neuwerk - BW Meer 7:4, Broich-Peel - SV Lürrip 1:3, SC Hardt - BW Meer 8:2, Broich-Peel - SF Neuwerk 2:6, BW Meer - SV Lürrip 4:4, SC Hardt - Broich-Peel 6:2, SV Lürrip - SF Neuwerk 1:2. Tabelle, Gruppe 3 1. SC Hardt⇥10 Punkte, 20:7 Tore 2. SF Neuwerk⇥10 Punkte, 16:8 Tore 3. SV Lürrip⇥4 Punkte, 10:12 Tore 4. BW Meer⇥2 Punkte, 21:21 Tore 5. SC Broich-Peel⇥1 Punkt, 7:17 Tore Ergebnisse, Gruppe 4 Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Hehn 3:3, BV GW Holt - Red Stars Mönchengladbach 0:3, Victoria Mennrath - Hehn 5:2, Türkiyemspor - GW Holt 3:2, Red Stars - Mennrath 0:4, Hehn - GW Holt 6:0, Red Stars - Türkiyemspor 1:4, GW Holt - Mennrath 0:8, Hehn - Red Stars 2:1, Mennrath - Türkiyemspor 2:2 Tabelle, Gruppe 4 1.Victoria Mennrath⇥10 Punkte, 19:4 Tore 2. Türkiyemspor⇥8 Punkte, 12:8 Tore 3. DJK Hehn⇥7 Punkte, 13:9 Tore 4. Red Stars⇥3 Punkte, 5:10 Tore 5. GW Holt⇥ 0 Punkte, 2:20 Tore