Plus-Size-Fashion-Gala In Mönchengladbach : So verlief die Wahl von „Fräulein Kurvig“ und „Mr. Big“

So verlief die Wahl von „Fräulein Kurvig“ und „Mr. Big“

Plus-Size-Fashion-Gala In Mönchengladbach

Mönchengladbach Selbstsicher bewegten sich die Models über den Laufsteg bei der Plus-Size-Fashion-Gala im Roten Krokodil. Geboten wurde eine unterhaltsame Mischung aus Modenschau, Showeinlagen und der Verleihung von Preisen an Prominente.

Miss Putzig war zu früh zur Show gekommen. Aus der Not heraus gab man ihr einen Job als Reinigungskraft, und sie durfte als erste auf die Bühne: mit Besen und Kopftuch. Ihre Aufgabe: lächeln, winken. Klatschen üben. Klappte alles perfekt.

Hinter Miss Putzig, die am Samstagabend im Roten Krokodil die Plus-Size-Fashion-Gala eröffnete, steckte Ivonne Jobs. Sie ist eine der Mitarbeiterinnen aus dem Team rund um Melanie Hauptmanns, der Frontfrau von „Fräulein Kurvig“. Seit mehr als zehn Jahren tritt Melanie Hauptmanns den Beweis an, dass Menschen sich nicht dem Diktat der Maße 90-60-90 beugen müssen und können. Sie ist eine Kämpferin für „Bodypositivity“.

Und so war auch die Gala eine unterhaltsame Mischung aus Modenschau mit der Krönung der besten Models, Showeinlagen und der Verleihung von Preisen an Prominente. Özlem Alarslan-Roegels, Rebecca Siemoneit-Barum , Guido Maria Kretschmer und Ross Antony erhielten die Awards, weil sie sich um Toleranz und Akzeptanz verdient gemacht haben. Auch Melanie Hauptmanns erhielt einen Überraschungspreis von der „Heldenakademie“.

Als roter Faden zog sich der Aufruf durch den Abend, sich selbst und seinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. „Die Welt wäre ein fairerer Ort, wenn jeder sein könnte, wie er wollte“ rief Melanie Hauptmanns den Gästen zu.

Aus 1700 Bewerbern für den Plus- Size- und Diversity-Modelwettbewerb waren 100 Bewerber eingeladen worden, um am Casting teilzunehmen. Ins Finale am Samstagabend kamen die Gruppe der „Big Twisters“ mit acht Frauen sowie 11 Anwärterinnen auf den Titel Fräulein Kurvig und zwei Mr. Bigs.