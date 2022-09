Mailand Fashion Week 2022 : Diese Promis sind bei der Mode-Woche dabei

Die Fashion Week in Mailand findet vom 20. Septmeber bis zum 26. September statt. Foto: dpa/Antonio Calanni

Mailand Nach New York und London hat die Fashion Week nun auch in Mailand begonnen. Auf dutzenden Shows präsentieren die größten und edelsten Designer und Designerinnen ihre neuen Kollektionen. Auch einige Promis besuchen das Event. Wer diesmal dabei ist.

Es ist die wichtigste Modenschau der Welt. Auf der Fashion Week wird zweimal im Jahr gezeigt, was in der kommenden Saison als angesagt gilt - einmal im Frühjahr und schließlich im September. Seit Dienstag, 20. September, findet das Event nun schon in Mailand statt und dauert noch bis einschließlich bis zum Montag, den 26. September, an. Dabei präsentieren die wichtigsten Modemarken in 40 bis 70 Shows den Medien und Besuchern ihre neusten Kreationen. Dies nahmen sich auch einige Promis zum Anlass, um das glamouröse Event zu besuchen.

Unter anderem war Model Heidi Klum auf dem Roten Teppich und in der ersten Reihe bei der About-You-Fashionshow anwesend. Sie zeigte sich in einem Glitzer-Blazer und hohen schwarzen Stiefeln auf dem Event. Auch ihre Tochter und Nachwuchs-Model Leni Klum kam gemeinsam mit ihrem Freund Aris und lief auch selbst bei der Show über den Catwalk. Heidis Mann Tom Kaulitz dagegen blieb augenscheinlich zu Hause.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Außerdem durfte natürlich auch Mode-Designer und Publikumsliebling Guido-Maria Kretschmer nicht fehlen. Der Shopping-Queen-Moderator entwirft selbst Mode für das Versandhaus About You und sah sich nun die neuen Modetrends in Mailand an. Auf Instagram teilte er ein Bild mit der Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker (“Wetten, dass..?“ u.a.), die ebenfalls die Modenschau besuchte.

View this post on Instagram A post shared by Guido Maria Kretschmer (@guidomariakretschmer)

Die Influencerin Caro Daur (3,9 Millionen Follower) kam ebenfalls nach Mailand, um sich die About You Fashionshow anzusehen. Ganz vorne in der Front Row der Modenschau ließen sich noch einige weitere prominente Gesichter entdecken. Darunter auch der erfolgreichste Tik-Toker und Internetphänomen Khaby Lame, von dem Daur ein Bild mit sich in der Front Row teilte.

View this post on Instagram A post shared by Caroline Daur (@carodaur)

Eigentlich ist der Internet-Star für seine Kurzvideos, in denen er sich nur mit seiner Gestik über angebliche Life-Hacks lustig macht, bekannt. Dabei stand Khaby selbst schon als Model für Hugo Boss vor der Kamera und konnte 2022 den About You Award in der Kategorie „Idol of the Year“ gewinnen.

Neben Khaby und Caro Daur ließ sich auch Model Toni Garrn die Fashion Week in Mailand nicht entgehen. Sie besuchte das Event zusammen mit ihrem Ehemann und Schauspieler Alex Pettyfer.

(joko)