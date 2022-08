„Fräulein Kurvig“ gesucht : Brüggens prominenteste Kurven-Frau sucht wieder Modelle

Brüggen Seit 2014 ist die Brüggenerin Melanie Hauptmanns in der „Plus-Size“-Branche erfolgreich. Jetzt plant sie nach drei Jahren Pause erneut einen Wettbewerb. Wer wird „Fräulein Kurvig“?

Frau Hauptmanns, seit 2014 organisieren Sie jedes Jahr den „Fräulein Kurvig: Deutschlands schönste Kurven“-Wettbewerb. Nach der Corona-Zwangspause ist der nächste Contest für Oktober geplant, am Wochenende findet das Casting in Düsseldorf für die 18 Teilnehmer statt. Haben die Menschen darauf gewartet?

Hauptmanns Der Eindruck könnte entstehen, aber darum geht es mir nicht. Ich bin selbst eine Frau mit Kurven, habe Erfahrungen als Plus-Size-Modell und führe eine Modellagentur für diese Größen. Dabei muss man wissen, dass ,Plus Size‘ in der Modell-Branche ab Größe 38 beträgt; die durchschnittliche Frauenkleidergröße in Deutschland ist aber 42/44. Mir geht es vielmehr darum, Menschen zu zeigen, die echt sind, die für andere ein Vorbild sein können. Bei uns kann sich jeder bewerben, unabhängig von Gewicht, Nationalität, Geschlecht oder Sexualität. Das gilt auch für mein Team, in dem die unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten.