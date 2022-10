Fräulein Kurvig : So lief es für die Nettetaler bei „Fräulein Kurvig“ und „Mr. Big“

Thomas Leufs trat am Samstag bei „Mr. Big“ an. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Nettetal Am Samstagabend fand die Gala rund um den Modelwettbewerb im „Roten Krokodil“ im Kunstwerk in Mönchengladbach statt. Mit dabei waren die Lobbericher Sheila Klaffke und Thomas Leufs.

Zwei Tage Bootcamp, ein Tag weiteres Training mit Tipps und Generalprobe im Mönchengladbacher Kunstwerk lagen hinter Sheila Klaffke und Thomas Leufs aus Nettetal . Sie gehörten zu den elf Finalisten, die am Samstagabend zum Plus Size- und Diversity Modelwettbewerb von „Fräulein Kurvig“ angetreten waren. Melanie Hauptmanns ist die Frontfrau von „Fräulein Kurvig“, die seit Jahren den Beweis antritt, dass Menschen sich nicht dem Diktat der Maße 90-60-90 beugen müssen und können.

Am Samstagabend fand die Gala rund um den Modelwettbewerb im „Roten Krokodil“ im Kunstwerk in Mönchengladbach statt. Eine unterhaltsame Mischung aus Modenschau mit der Krönung der besten Models, Showeinlagen und der Verleihung von Preisen an Prominente. Und einer Mission zur Akzeptanz: „Die Welt wäre ein fairerer Ort, wenn jeder sein könnte, wie er wollte“, rief Melanie Hauptmanns den Gästen zu. Hauptmanns und Wolfgang Reuter moderierten die Fashionshow mit Mode von Firmen, die sich auf Kleidung in großen Größen spezialisiert haben.