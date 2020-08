Tierschutz-Hundeverordnung : Das sagen Hundehalter zur „Gassi-Pflicht“

Andrea Wartmann ist Sachverständige nach dem Landeshundegesetz NRW und Hundetrainerin. Sie führt mit ihrem Mann Michael die Hundeschule „Dogharmony“ in Giesenkirchen. Foto: Jana Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Bundesministerin Julia Klöckner plant Änderung im Hundeschutz. Experten aus Mönchengladbach halten den Entwurf jedoch für unzureichend. Es gebe grundlegendere Probleme. Außerdem stellt sich die Frage nach den Kontrollen.

Von Daniel Brickwedde und Luca Demirel

Andrea Wartmann möchte mit einem Irrtum aufräumen. Sie hat das auch schon in den sozialen Netzwerken versucht, bei all den Kommentaren zu den angedachten Veränderungen in der Tierschutz-Hundeverordnung. Mit mäßigem Erfolg. Es geht um den Punkt, der die meisten Leute aufgebracht hat. In dem Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums von Julia Klöckner (CDU) heißt es unter anderem, einem Hund solle „mindestens zweimal täglich für insgesamt mindestens eine Stunde Auslauf im Freien“ gewährt werden. Der entscheidende Zusatz wird laut Wartmann, die mit ihrem Mann die Hundeschule „Dogharmony“ in Giesenkirchen führt, aber oft vergessen: Es geht um die Haltung von Hunden im Zwinger. „Das wird häufig aus dem Kontext und dann ins Lächerliche gezogen“, sagt Wartmann. Das habe zu Verwirrungen geführt.

Grundsätzlich findet sie an der Verordnung aber vieles gut. Das Verbot der Anbindehaltung zum Beispiel. Auch das Ausstellungsverbot von sogenannten Qualhunden, die überzüchtet wurden. In einigen Punkten gehen ihr die Änderungen aber nicht weit genug. Vor allem in der Zucht. In diesem Bereich sieht die Verordnung vor, Welpen zunächst täglich mindestens vier Stunden zu betreuen. Auch dürfen künftig nicht mehr als drei Würfe gleichzeitig von einem Betreuer aufgezogen werden. „Ich hätte es auf einen Wurf beschränkt“, sagt Wartmann. „Ein Wurf kann schon einmal bis zu neun Welpen bringen. Alleine um die vernünftig großzuziehen, haben schon zwei Betreuer alle Hände voll mit zu tun.“

Info Geplante Änderungen in der Hundeverordnung Verbot für Hunde, die Qualzuchtmerkmale aufweisen. Auch die Anbindehaltung (sogenannter "Kettenhund") soll verboten werden. Verschärfung der Anforderungen an die Hundezucht. Vorgaben für den Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers.

Vier Stunden Betreuung, zwei Stunden Auslauf – für Frank Gilka stellt sich da die Frage nach den Kontrollen. „Gesetze sind schön, aber wer soll es kontrollieren?“, fragt das Vorstandsmitglied beim Verein Tierschutz Mönchengladbach. Er und einige seiner Kollegen hätten sich über die neuen Vorgaben gewundert.

In Mönchengladbach sind nach Angaben der Stadt rund 15.600 Hunde gemeldet, zuständig für die Kontrollen sind der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst (KOS) und das Veterinäramt. Im Vorjahr gab es 300 Tierschutzkontrollen, häufig aufgrund von Hinweisen auf mangelnden Auslauf oder Betreuung. In den meisten Fällen bliebe es nach Angaben von Stadtsprecher Dirk Rütten aber bei Verwarnungen. „Da die Halter natürlich versichern, den Hund täglich über mehrere Stunden auszuführen, wird es auch in Zukunft bei Verwarnungen bleiben, da das Gegenteil nicht zu beweisen ist“, sagt er. Für die Kontrollen in der Zucht plant die Stadt, bei den registrierten Züchtern die Zahlen der Zuchthündinnen zu erfassen.

Hundebesitzer aus Mönchengladbach halten die Änderungen für sinnvoll. „Mit der Regelung setzt man ein wichtiges Zeichen“, sagt Stefan Schmitz beim Spaziergang mit seinem Labradoodle am Geropark. Christel Mulder sagt dazu: „Ein Tier sollte man wie einen Menschen behandeln. Für Leute, die morgens und abends für fünf Minuten mit dem Hund rausgehen, habe ich kein Verständnis.“ Silke und Timo Anastasiadis halten die Regelungen ebenfalls für gut, bezweifeln aber, ob sie tatsächlich etwas bewirken.