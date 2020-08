Tierische Nachbarschaft in Mönchengladbach : Der verrückte Specht im Berufskolleg

Mönchengladbach Das Tier hat sich häuslich eingerichtet, Löcher in der Fassade des Berufkollegs Volksgartenstraße haben dies möglich gemacht. Und jetzt gab’s auch noch eine Vogelhochzeit.

Familie Herx hat einen Vogel. Das heißt: In Wirklichkeit ist der Vogel ihr Nachbar. Denn seit einem Jahr wohnt er an der Volksgartenstraße. Der Vogel heißt bei Familie Herx nur „Herr Specht“ oder „der verrückte Specht“. Denn das Tier hat sich nicht in einem Baum eingenistet, sondern im Berufskolleg Volksgartenstraße. Fröhlich fliegt Herr Specht jeden Tag durch ein Loch in der Fassade hinein und durch ein anderes wieder heraus.