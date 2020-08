Baustelle in Mönchengladbach-Rheydt : Polizeihund spürt Dieb unter Bagger auf

Rheydt Ohne Polizeihund Bane hätte ein mutmaßlicher Dieb in der Nacht zu Freitag in Rheydt vielleicht eine Chance gehabt, auf der Baustelle nicht entdeckt zu werden. Doch die Spürnase war mit im Einsatz und erschnüffelte den Kriminellen unter einem Bagger.

Mit der Unterstützung von Diensthund Bane haben Polizisten in der Nacht zu Freitag, 28. August, um kurz nach 3 Uhr auf einer Baustelle in Rheydt an der Odenkirchener Straße einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappt und gestellt. Bei dem Mann handelt es sich um einen 47-Jährigen aus Mönchengladbach, wie die Polizei am Freitag mitteilt.