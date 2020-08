Premiere in Mönchengladbach : Theater startet mit „Goodbye to Berlin“ in die neue Spielzeit

Theater startet mit „Goodbye to Berlin“ in die neue Spielzeit

Eindrücke von der Probe für „Goodbye to Berlin“. Die Premiere findet am Samstagabend statt. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Regisseur Frank Matthus musste das Musical „Cabaret“ um ein Jahr verschieben. Für die Premiere der Alternative in Mönchengladbach gelten strenge Richtlinien.

Dennoch, so sagt Regisseur Frank Matthus vor der ersten Premiere der neuen Spielzeit, werde es Momente verzweifelter Nähe geben zwischen den Schauspielern, dazu große Songs. Und was unter dem Titel „Goodbye to Berlin“ als „szenische Lesung“ auf den Programmzetteln steht, wird wohl eher eine „große Show mit Podienfahrten, fulminanten Tanzeinlagen und allem Pipapo“ werden, so verspricht jedenfalls Matthus. Schließlich geht es um den Stoff eines der beliebtesten Musicals überhaupt, um „Cabaret“.