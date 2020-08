Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 28. August) : 72 Mönchengladbacher aktuell infiziert

Aktuell sind 72 Personen in Mönchengladbach akut mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Ricardo Rubio

Mönchengladbach Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mönchengladbacher ist am Freitag, 28. August, auf insgesamt 71 gestiegen. Am Vortag meldete das Gesundheitsamt der Stadt noch 65 Infizierte.

Neue positive Tests gab es am Freitag insgesamt neun. Seit März wurde das Virus laut Mitteilung bei 965 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 844 Personen inzwischen wieder als gesund verzeichnet.

In Quarantäne sind nach aktuellem Stand 14 Personen mehr als noch am Donnerstag, insgesamt also 343, davon liegen zwei im Krankenhaus.