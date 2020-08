Natur-Kolumne Mönchengladbach : Wenn die Bäume gluckern

Elke Kamper Foto: Tessa Fischer

Mönchengladbach Das Problem ist offensichtlich. Den Bäumen in unserem Wald geht es nicht so gut. Sie haben schon lange Stress: saurer Regen, Gespinstmotten, Eichenprozessionsspinner, zu heiße Sommer. Umso wichtiger ist es, dass man auch immer wieder in den Familien thematisiert, wie wichtig und schützenswert Bäume sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In meinen Kurs zum Thema Bäume werden die Kinder zur „Baumwurzelbande“. Dabei ist es spannend zu erleben, was sie sagen, wenn ich sie frage, ob ein Baumstamm denn in seinem Inneren lebendig oder tot ist. 90 Prozent der Kinder: „Der lebt nicht, der bewegt sich ja überhaupt nicht!“

Völlig überrascht sind die Kinder, wenn ich ihnen erzähle, dass der Baum sehr wohl lebt. Deshalb bitte ich die Kinder, erst einmal mit der Hand eine fünf zu zeigen, und (das war vor Corona) sich gegenseitig abzuklatschen. Sie sollen sich die Zahl fünf gut merken, denn das ist die Zahl der fünf Schichten eines Baumes. Ich sage dann auch, wie die Schichten heißen (von innen nach außen: Kernholz, Splintholz, Kambium, Bast und Borke). Das Kernholz dient zum Beispiel der Stabilisierung, das Kambium ist für das Dickenwachstum zuständig. Der Bast ist die Nährstoffschicht. Aber so wirklich lebendig wird der Baum im Splintholz. Hier geht richtig die Post ab. Oder sollte ich besser sagen das Wasser und die Mineralstoffe, die der Baum von den kleinsten Haarwurzeln bis in die Blätter seiner Krone schickt?

„Waldfee, du bist aber dumm. Wie soll denn das Wasser nach oben laufen?“, ruft in einem der Kurse eine pfiffige Sechsjährige. „Du hast ja im Prinzip recht“, sage ich, „aber so ein Baum ist schon ein total cooles Lebewesen. Im Splintholt sind nämlich klitzekleine Wasserleitungen versteckt, die bis zu den Blättern reichen. Ist es draußen warm, dann öffnet das Blatt ganz winzige Spalten, damit Wasser verdunsten kann. In den Wasserleitungen entsteht dann ein Unterdruck. Das Wasser wird also sozusagen von oben aus den Wurzeln gesaugt.“ „Dann hat der Baum seinen eigenen Strohhalm!“, ruft das Mädchen. Ich frage die Kinder gerne, ob sie sich vorstellen können, bis zu welcher Höhe ein Baum das Wasser von oben saugen kann. Das ist ganz schön weit, denn es ist eine Höhe von bis zu 130 Meter.

Mit einem Spiel kann ich noch beweisen, was da alles so los ist im Bauminneren. Das kann man auch prima mit der ganzen Familie spielen. Dazu braucht die Familie ein bis zwei Stethoskope, die es zum Beispiel in der Naturabteilung von Buchhandlungen gibt. Mit den Stethoskopen geht es ab in den Wald. Und dann sucht man sich am besten einen dünnborkigen (Buche, Birke, Platane) Baum. Denn ihr könnt euch schon denken: Es geht darum, das Wasser zu hören, wenn es nach oben gepumpt wird.

Das funktioniert ganz besonders gut im Frühling, denn da muss der Baum wirklich unendlich viel Wasser durch das Splintholz in die wachsenden Blätter transportieren. Mit dem Stethoskop werden jetzt ganz verschiedene Stellen am Baum abgehorcht, und es kann sein, dass man zuerst gar nichts hört. Und dann irgendwann merkt ihr, dass dieses schabende, gluckernde Geräusch nicht aus eurem Bauch, sondern aus dem lebendigen Teil des Bauminneren kommt. Macht euch mal wieder einen schönen Tag im Wald, seid achtsam und hört euch das Gluckern eines Baumes an.

Bis bald im Wald!