Initiative in Mönchengladbach : Cap-Anamur-Flüchtling hilft Baby-Hospital

Erneut hat Van Ri Nguyen (Mitte) viel Geld für das Caritas Baby Hospital in Bethlehem gesammelt. Einen Spendenscheck über 3500 Euro übergab er gemeinsam mit Pastor Johannes van der Vorst (r.) an Caritas-Geschäftsführer Frank Polixa. Foto: Caritasverband Foto: Caritasverband

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Van Ri Nguyen verließ 1981 als Bootsflüchtling das kommunistische Vietnam mit seiner Frau und den damals vier Kindern. Seitdem hat er in Deutschland eine neue Heimat gefunden.

Seine Motivation ist tief empfundene Dankbarkeit. Weil er und seine Familie vor fast 40 Jahren in höchster Not gerettet wurden, setzt sich Van Ri Nguyen seit Jahrzehnten für Menschen ein, die Hilfe benötigen. Nun hat der Mönchengladbacher erneut 3500 Euro für Kinder und Mütter in Bethlehem gesammelt.

Den Spendenscheck überreichte er nun gemeinsam mit dem pensionierten Mönchengladbacher Pfarrer Johannes van der Vorst an Frank Polixa , Geschäftsführer des Caritasverbandes Region Mönchengladbach. Polixa leitet die Spende nach Freiburg an den Deutschen Caritasverband weiter. Dort sitzt das Länderbüro Deutschland der Kinderhilfe Bethlehem.

Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach : Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Mönchengladbach wissen

Das internationale christliche Hilfswerk wurde 1963 als deutsch-schweizerische Initiative gegründet. Es betreibt das Caritas Baby Hospital in Bethlehem. In dem modernen Kinderkrankenhaus fanden 2019 rund 50.000 Kinder Hilfe. Es gehört damit zu den tragenden Säulen des palästinensischen Gesundheitssystems.

Van Ri Nguyen weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, in Not zu sein: Als Bootsflüchtling verließ er 1981 mit seiner Frau und den damals vier Kindern das kommunistische Vietnam. Die jüngste Tochter Kim Ngân war gerade einmal zehn Tage zuvor geboren worden. Sechs Tage trieb die Familie gemeinsam mit 95 anderen Flüchtlingen in einem kleinen Boot auf dem Meer. Irgendwann waren die Vorräte so gut wie aufgebraucht. In buchstäblich letzter Minute wurden die „Boat People“ von dem deutschen Schiff Cap Anamur gerettet.