Polizei Mönchengladbach ermittelt : Pferderipper verletzt Stute auf Reiterhof

Mönchengladbach Ein Unbekannter hat am Montag eine Stute, die auf einer Wiese an den Holter Sportstätten stand, verletzt. Das Tier erlitt eine Schnittverletzung im Genitalbereich. Die Polizei geht von vorsätzlicher Tierquälerei aus.

Stephanie Klotz erhielt die schlimme Nachricht am Montag um 12.41 Uhr. Eine Bekannte rief an und berichtete ihr, dass ihre Stute Calida verletzt worden sei. Blut laufe an ihrem Hinterbein herunter. Stephanie Klotz machte sich sofort auf dem Weg zu ihrem verletzten Pferd und verständigte die Tierärztin. Die stellte eine frische Schnittverletzung im Genitalbereich der Stute fest. Stephanie Klotz war schockiert. Die übrigen Pferdebesitzer beim Reitverein St. Martinus Beltinghoven sind es ebenfalls. Sie fragen sich: Wird der Täter es wieder tun?

26 Tiere stehen zurzeit auf dem Pferdehof. Morgens werden sie zwischen 7 und 8 Uhr auf die Weide gelassen, gegen Mittag wieder in den Stall geführt. So war es auch am vergangenen Montag. Ein Angestellter des Reiterhofs und Stephanie Klotz’ Bekannte brachten die Tiere zurück. Da wurde das Blut entdeckt, das am Hinterbein des Tieres herunterlief. Die Tat muss also am hellichten Tag geschehen sein.