Großzügige Spende in Mönchengladbach : Praxis zeigt Herz für den Tierpark

Großzügige Spende in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Tierpark in Odenkirchen brauchte Hilfe. Also spendete die Zahnarztpraxis Soer ihre Kaffeekasse. Als Dank gab es einen Daumen vom Oberbürgermeister – und einen Affen namens Cordula.

Alles fing mit einer Nachricht im Radio an. Mirjam Schellekens war auf dem Weg zur Arbeit, als über die finanzielle Schieflage des Tierparks Odenkirchen berichtet wurde. Die Corona-Pandemie hatte auch dort für Einschnitte gesorgt. „Ich fand das ziemlich traurig. Es ist ja unser einziger Tierpark. Ich habe das dann gleich in der Praxis erzählt“, sagt Schellekens. Unter den acht Kolleginnen der Zahnarztpraxis Soer an der Schillerstraße war sofort klar: Da müssen wir etwas machen.