Prozess in Mönchengladbach : Roeseler steht wegen Schweinekopf-Fall vor Gericht

Mönchengladbach Vor etwas mehr als einem Jahr wurden Kopf und Blutbeutel vor einer Moschee in Mönchengladbach abgelegt. Der Ratsherr und Vorsitzende von „Mönchengladbach steht auf“ soll laut Anklage der Auftraggeber gewesen sein.

Die Tat hatte im Mai 2019 für Aufsehen gesorgt. Vor der Moschee an der Mittelstraße waren über Nacht ein abgetrennter Schweinekopf und Blutbeutel abgelegt worden. Die alarmierte Polizei fand an einem Nebengebäude des islamisches Gotteshauses außerdem fremdenfeindliche Symbole. Anstifter zu dieser Aktion soll Ratsherr Dominik Roeseler gewesen sein. So sieht es auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft. Der parteilose Stadtverordnete muss sich deshalb am Freitag vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Beleidigung und Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen.