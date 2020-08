Jahreshauptversammlung in Mönchengladbach : Karnevalisten diskutieren über kommende Session

Jahreshauptversammlung in Mönchengladbach

Fraglich, ob es im Winter Karnevalsveranstaltungen in Hallen geben kann. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Karnevals-Verband (MKV) hatte auf seiner Jahreshauptversammlung vor allem ein Thema: Welche Veranstaltungen können in der kommenden Session stattfinden?

Der Zeitpunkt war ungewollt perfekt gewählt. Denn in den Tagen vor der Jahreshauptversammlung des Mönchengladbacher Karnevals-Verbandes (MKV) hatte die Diskussion, ob Karneval in Zeiten der Corona-Pandemie möglich ist, Fahrt aufgenommen. Erst hatte ein Landrat des Rhein-Sieg-Kreises eine komplette Absage gefordert, dann sprach sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dafür aus. Es gab also viel Aktuelles auf der Jahreshauptversammlung zu besprechen.