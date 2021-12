Aktion in Mönchengladbach : Die Altstadt als Adventskalender

Mönchengladbach Bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein neues Fenster mit einer Überraschung. Gastronomen, Einzelhänger und Akteure aus Kunst und Kultur machen mit. Was Besucher im Advent dort erleben können.

Bunt, weihnachtlich, anders: Mit diesen drei Adjektiven beschreibt die Altstadtinitiative ihren begehbaren Adventskalender , den es auch in diesem Jahr geben wird. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich in den Gassen der Altstadt täglich ein neues Fenster, das individuell geschmückt ist. Mit dabei sind Gastronomen, Einzelhändler und Akteure aus Kunst und Kultur, die in der Altstadt angesiedelt sind. „Ich bin gespannt und habe schon viele kreative Ideen gehört“, sagt Ann-Kathrin Stelter von der Initiative Altstadt.

Die Aktion ist im vergangenen Jahr ins Leben gerufen worden. Wegen des Lockdowns mussten viele Veranstaltungen in der Stadt abgesagt werden, der Adventskalender war eine corona-konforme Möglichkeit, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Da die Lage jetzt ähnlich aussieht, wiederholt die Altstadtinitiative die Aktion. Es gibt aber noch einen anderen Grund: In der Waldhausener Straße, in der die meisten geschmückten Fenster geöffnet werden, gibt es keine städtische Weihnachtsbeleuchtung: „So wollen wir eine extra Portion Licht in die Straße bringen“, sagt Sina Ebert vom Café Köntges.