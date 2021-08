Guter Zweck in Mönchengladbach : Benefizkonzerte für Flutopfer in Brunos Bierdorf

Mönchengladbach Um die Hochwassergebiete zu unterstützen, treten mehrere Künstler im Pop-up-Biergarten von Bruno Dreßen auf. Das gesammelte Geld geht nach Bad Münstereifel.

Feiern für einen guten Zweck heißt es am kommenden Wochenende in Brunos Bierdorf. Im Pop-up-Biergarten der Schaustellerfamilie Dreßen an der Süchtelnerstraße treten mehrere Künstler auf, den Anfang macht am Freitag unter dem Motto „Stimmung pur“ ab 17 Uhr die Band Echt Lekker, am Samstag treten bei der „Schlagerparty“ ab 15 Uhr dann DJ Air-Bex, Iris Criens und Ben Luca auf. Zum Abschluss am Sonntag wird es noch ab 11 Uhr ein „Musikalisches Frühshoppen“ mit der NEW Musikkapelle und Hans Speit geben. „Man unterhält sich ja auch mit den Gästen im Biergarten und das Hauptthema war dabei immer die Flutkatastrophe. Da haben wir uns gedacht, da müssen wir auch etwas machen. Uns kam dann die Idee mit den Benefizkonzerten“, sagt Bruno Dreßen zur Entstehung der Benefizkonzerte.