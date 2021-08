Fahrradspaß in Mönchengladbach und Umgebung : Raderlebniswoche bietet 94 Routen zwischen Rhein und Maas

Mönchengladbach Die Niederrheinische Raderlebniswoche „Stadt, Land, Fluss“ läuft vom 8. bis zum 15. August, wegen Corona jedoch unter veränderten Bedingungen.

Die ausgewählten Radtouren entlang des Niederrheins mit seinen Wasserläufen, reizvollen Landschaften und attraktiven Orten bieten für die ganze Familie ein besonderes Ferienerlebnis. An der Raderlebniswoche in diesem Jahr beteiligen sich 63 Orte zwischen Rhein und Maas mit insgesamt 94 verschiedenen Routen. Darunter ist für jeden was dabei, von der familienfreundlichen Kurzroute bis hin zur sportlichen Herausforderung.

Der Infopoint für Mönchengladbach ist am Biergarten 99B an der Kaiser-Friedrich-Halle vorzufinden. Die Marketing Gesellschaft stellt dort allen Teilnehmern Infos zu den Routen zur Verfügung. Dort können sich die Radler stärken und finden das Schlüsselwort für das Gewinnspiel. Die Teilnehmer der Raderlebniswoche können sich nämlich an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen beteiligen. Neben Gutscheinen gibt es auch ein Fahrrad zu gewinnen. Dazu sind Schlüsselwörter an der Route zu notieren und diese gilt es dann in ein Kontaktformular auf der Internetseite der Radtour einzugeben. Im Gegensatz zum früheren Niederrheinischen Radwandertag gibt es weder feste Start- und Endzeiten, noch Stempelstellen oder ein Rahmenprogramm – das entfällt coronabedingt.