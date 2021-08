Maler aus Mönchengladbach : Trauer um Künstler Rolf Erkens

Mönchengladbach Rolf Erkens ist gestorben. Der Odenkirchener Künstler schaffte es mit seinen Werken, vielsprachige Botschaften in Bilder zu fassen und in der Welt zu verbreiten.

Lebhaft erinnert sich Heinz Willi Kleinen (82) vom Historischen Ausschuss im Heimatverein Odenkirchen an einen Empfang des russischen Generalkonsuls im Juni 2016 in Bonn . „Ich durfte Rolf Erkens dorthin begleiten und war überrascht, wie natürlich und unkompliziert Ro mit Diplomaten Konversation pflegte“, erzählt Kleinen. Auf dem Parkett des Diplomatischen Corps kannte sich der 1934 geborene Odenkirchener Maler und Bildhauer gut aus. Das hatte mit seinem Schaffensschwerpunkt zu tun.

Seine Schriftbilder malte der Künstler in rund 100 Amtssprachen – darunter Türkisch, Russisch, Ungarisch, Neuhebräisch und in afrikanischen, indischen sowie ostasiatischen Sprachen. Dazu musste Erkens sich um authentische Übersetzungen bemühen, die er ins lateinische Alphabet und sodann in Farbbilder übertrug. Gemäß dem Farbletterncode konnten die Arbeiten in den Ländern „gelesen“ werden, wohin Erkens sie verschenkte.