Am Freitagabend : Spendenlauf für Flutopfer im Grenzlandstadion

Der Spendenlauf in die Nacht findet am Freitagabend ab 18 Uhr im Grenzlandstadion statt. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Leichtathleten und der Stadtsportbund organisieren am Freitagabend einen „Spendenlauf in die Nacht“. Der Erlös geht an Vereine, die stark vom Hochwasser getroffen worden sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat auch den organisierten Sport getroffen. Das Hochwasser hat viele Sportstätten inklusive der Nebenanlagen stark beschädigt oder vollständig zerstört. Die Leichtathleten der LG Mönchengladbach und des LAZ Mönchengladbachs unterstützen in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Mönchengladbach die betroffenen Vereine nun mit einer eigenen Spendenaktion. Freitag, den 13.08., startet im Rheydter Grenzlandstadion ein „Spendenlauf in die Nacht“.

In der Zeit von 18 bis 24 Uhr kann im Grenzlandstadion für die von der Flutkatastrophe betroffenen Vereine gelaufen werden. Dies ist Dank der schnellen und großen Unterstützung der Verwaltung und insbesondere des Sportamtes der Stadt Mönchengladbach möglich. Für den guten Zweck, der hinter der Aktion steckt, gibt es eine Ausnahmegenehmigung, das Stadion außerhalb der allgemeinen Betriebszeiten nutzen zu dürfen.

Teilnehmen kann jede Person, die laufen oder walken (kein Nordic-Walking) möchte. Die Läufer spenden für jeden von ihnen zurückgelegten Kilometer eine selbst festgelegte Summe, die jedoch mindestens einen Euro je Kilometer betragen soll. Idealerweise sammeln die Teilnehmenden zuvor im Freundes- und Bekanntenkreis nach dem gleichen Prinzip Unterstützer. Frei nach dem Motto: „Ich laufe zehn Kilometer und du spendest dafür X-Euro je Kilometer“. Daneben können auch Unternehmen die Aktion unterstützen. Nähere Informationen hierzu gibt es beim Geschäftsführer des Stadtsportbundes, Johannes Gathen. Die Spenden gehen in voller Höhe in den Hilfsfond des LSB NRW e.V., der für den Wiederaufbau der Sportvereine in den betroffenen Gebieten eingerichtet wurde.

Die Organisatoren hoffen, dass viele Sportlerinnen und Sportler dem Aufruf folgen und am Freitagabend im Rheydter Grenzlandstadion eine hohe Spendensumme erlaufen. Schon jetzt bitten die Verantwortlichen die Anwohner rund ums Stadion um Verständnis. Die LG Mönchengladbach, das LAZ Mönchengladbach sowie der Stadtsportbund Mönchengladbach hoffen auf viel Unterstützung beim „Spendenlauf in die Nacht“.