Mit 59,0 noch hinter Solingen : Mönchengladbach hat die achthöchste Inzidenz in ganz Deutschland

Eine medizinisch-technische Laborassistentin in einem Corona-Schnelltestzentrum. Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach 154 Corona-Infektionen innerhalb einer Woche verzeichnet das RKI in Mönchengladbach. In NRW hat nur Solingen einen höheren Inzidenz-Wert.

154 Corona-Fälle innerhalb einer Woche meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag für Mönchengladbach. Gerechnet auf die Einwohner hat der Stadtkreis damit die achthöchste Inzidenz in ganz Deutschland – und die zweithöchste in NRW. Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach bei 59,0 und ist damit leicht rückläufig zum Vortag (63,2). Im Land weist einzig Solingen einen höheren Inzidenz-Wert auf (71,6). Trauriger Spitzenreiter in Deutschland ist Flensburg mit einer Inzidenz von 89,8.

Gesunken ist die Inzidenz in Mönchengladbach von Montag auf Dienstag, weil das Gesundheitsamt bis Dienstagmorgen nur zwei neue Corona-Fälle verzeichnet hat. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg damit auf 243. Genau 400 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Info Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach im Überblick Infiziert Aktuell sind 254 Personen mit dem Virus infiziert. 400 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 59,0. Verlauf Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind insgesamt 11.320 Corona-Fälle bestätigt worden. 10.844 Personen gelten als genesen. 233 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Ein Rückblick: Der Start der zweiten Welle begann in Mönchengladbach im Oktober 2020. Während die Sieben-Tage-Inzidenz im September noch bei einem Wert von zehn lag, stieg sie innerhalb des Oktobers von 11,9 (am 1. Oktober) auf 111,1 (am 31. Oktober). Der Höhepunkt erfolgte am 17. November als die Inzidenz bei 193,8 lag.

Zu diesem Zeitpunkt waren 702 Personen akut mit dem Virus infiziert. Das Maximum der gleichzeitig infizierten Menschen in Mönchengladbach war am 27. Dezember. Damals galten 1223 Personen gleichzeitig als Corona-positiv.

Jetzt ist die Lage aber eine andere: In Mönchengladbach sind seither 306.298 Corona-Impfungen vorgenommen worden. Und seit einem Monat ist kein neuer Todesfall mehr bekannt geworden. Gleichzeitig wackelt der Inzidenzwert als einziges Kriterium für die Corona-Beschränkungen. In der Ministerpräsidentenkonferenz heute wird es einer Beschlussvorlage zufolge um alternative Richtwerte gehen. So soll künftig auch die Hospitalisierung von Corona-Patienten eine wichtige Rolle bei der Entscheidung neuer Maßnahmen spielen.

In Mönchengladbach wird laut Divi-Intensivregister (Stand: Dienstag, 9 Uhr) derzeit keine Covid-19-Patienten im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. 15 der insgesamt 82 Intensivbetten sind frei.

(capf)