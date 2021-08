Krankenhaus in Mönchengladbach : Maria Hilf ist Zentrum für Behandlung seltener Blutkrankheiten

Erkrankungen des Blutes sind behandlungsintensiv. Foto: Jana Bauch/Kliniken Maria Hilf/JANA BAUCH

Mönchengladbach Wenn bösartige Erkrankungen des Blutes wie Blutkrebs, Lymphone oder Lymphdrüsenkrebs behandelt werden müssen, braucht es große Expertise. Eine Klinik im Maria Hilf ist nun als Zentrum für Hämatologische Neoplasien zertifiziert worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Der Titel sei schon etwas holprig, sagt Prof. Ullrich Graeven zur Bezeichnung „Hämatologische Neoplasien“. Der Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Gastroenterologie in den Kliniken Maria Hilf bezeichnet sie als bösartige Erkrankungen des Blutes. Dazu zählen Leukämie, auch als Blutkrebs bezeichnet, und Lymphone, Lymphdrüsenkrebs, sowie einige seltene Erkrankungen mehr. Von allen Tumorerkrankungen machen hämatologische Malignome etwa sieben Prozent aus.

Die Behandlung von Hämatologischen Neoplasien ist ein Schwerpunkt in der von Graeven geleiteten Klinik. Hier finden Patienten alle zur Diagnose und Therapie notwendigen Voraussetzungen vor. Das Zentrum wiederum ist ein wesentlicher Bestandteil des großen hämatologischen und onkologischen Behandlungszentrums in den Kliniken Maria Hilf, wo an Krebs erkrankte Menschen stationär und ambulant behandelt werden. Graeven betreut ein Kernteam von fünf spezialisierten Oberärztinnen, Assistenten und ein ebenfalls auf die Erkrankungen besonders geschultes Pflegepersonal.

Professor Ullrich Graeven, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Gastroenterologie. Foto: Maria-Hilf-Kliniken

Erkrankungen im Blut werden meistens mit Medikamenten und Chemotherapie, fast nie mit Operationen und nur in seltenen Fällen mit Bestrahlung behandelt, erklärt der Arzt. Daher sei die fächerübergreifende Behandlung anders ausgeprägt als bei Darm- und Brustkrebs zum Beispiel. Die Gesamtheit der Beschwerden der einzelnen Erkrankungen sei sehr unterschiedlich und erfordere daher zur genauen Diagnosestellung sehr gute diagnostische Methoden. Die Patienten werden abhängig vom Krankheitsbild stationär und ambulant behandelt. „Eine akute Leukämie kann in den meisten Fällen nicht ambulant behandelt werden, aber eine Behandlung mit Chemotherapie, so dass die Patienten zwischen den Therapien wie nach einem Praxisbesuch nach Hause gehen können“, berichtet der Arzt.

Im November wurde die Klinik von der Deutschen Krebsgesellschaft als Zentrum für Hämatologische Neoplasien zertifiziert. Der Klinik werden damit hochspezialisierte Leistungen und ein erfahrenes Ärzteteam sowie eine Mindestanzahl von Patienten bescheinigt. Es gilt als erwiesen, dass eine Verbindung von hohen Fallzahlen und Kenntnissen bessere Therapieergebnisse bedingt. Laut Krankenhaus ist das zertifizierte Zentrum eines von insgesamt fünf Häusern mit vergleichbarer Expertise im Umkreis von 100 Kilometern. Der Einzugsbereich reicht bis Krefeld, zur niederländischen Grenze sowie in Richtung Aachen und Köln.

„Die Bestätigung freut uns und ist ein gutes Angebot für die Stadt Mönchengladbach. Oft wird angenommen, dass die hochspezialisierten Leistungen nur in Uni-Kliniken angeboten werden, doch so ist es nicht. Wenn jemand das Pech hat, an bösartigen Erkrankungen des Blutes zu leiden, gibt ihm die Zertifizierung Sicherheit. Betroffene können darauf vertrauen, dass sie auf der Suche nach einer stabilen Behandlung nicht bis nach München zum Beispiel gehen müssen“, betont der Arzt.