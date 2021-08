Projekt an der Friedrich-Ebert-Straße in Mönchengladbach : Rheydter Studentenwohnheim bei Aktionstag im Blickpunkt

Projekt an der Friedrich-Ebert-Straße in Mönchengladbach

Rheydt Anfang des Jahres wurde das studentische Wohnprojekt Friedrich in Rheydt fertiggestellt. Das Unternehmen Wohnbau lädt für den landesweiten Aktionstag der öffentlichen Wohnraumförderung am Freitag zur Besichtigung ein.

Das Mönchengladbacher Unternehmen Wohnbau beteiligt sich mit dem studentischen Wohnprojekt Friedrich am Tag der Wohnraumförderung. Bei dieser landesweiten Aktion sollen die Erfolge bei der Schaffung von Wohnraum für den kleinen Geldbeutel einen Tag lang in den Mittelpunkt gerückt werden. So kann der neue Wohnkomplex für Studenten an der Friedrich-Ebert-Straße 61-67 in Rheydt am Freitag, 13. August, von 10 bis 14 Uhr besichtigt werden.