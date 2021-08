Haldern Pop : Die Regeln für das Festival

Haldern Pop muss das Festival im Corona-Jahr 2021 völlig neu aufziehen.

HALDERN Am Donnerstag startet das Haldern-Pop-Festival. Bedingt durch Corona, müssen sich die Besucher an einige neue Abläufe gewöhnen. 36 Bands sind dabei. Sie treten in der Kirche, am Markt und entlang von Wander- und Radrouten auf.