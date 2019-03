Nobelpreisträger in Mönchengladbach: Der Anfang vom Ende der Atomwaffen

Mönchengladbach Beatrice Fihn, Generalsekretärin der mit dem Friedensnobelpreis 2017 ausgezeichneten Organisation ICAN, fordert die Stadt Mönchengladbach in einem inspirierenden Vortrag dazu auf, sich gegen Atomwaffen zu engagieren.

Beatrice Fihn nahm für die von ihr vertretene Organisation im Dezember 2017 in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen. ICAN ist ein internationales Bündnis, hinter dem rund 500 Einzelorganisationen in mehr als 100 Ländern stehen. Der größte Erfolg war die 2017 gegen den Willen der Atommächte durchgesetzte Konferenz, an der 135 Staaten teilnahmen. Hier wurde ein Vertrag verhandelt, der Atomwaffen verbietet und inzwischen von 50 Staaten unterschrieben wurde. Deutschland gehört wie die meisten NATO-Staaten und die neun Atommächte nicht dazu. Ein Fehler, wie Fihn meint. In Deutschland, genauer gesagt im rund 160 Kilometer von Mönchengladbach entfernten Büchel in der Eifel, lagern nicht nur Atomwaffen. „Unter dem Befehl von Donald Trump“, wie Fihn hinzufügt. Deutschland wäre auch wie schon im Kalten Krieg mögliches Schlachtfeld, wenn es nach der Kündigung der Verträge durch die USA und Russland wieder zu einem atomaren Wettrüsten mit ungewissem Ausgang kommt. Nuklearwaffen dienten zur Vernichtung von Städten, betont die schwedische Juristin. „Bei einem Nuklearschlag, der Mönchengladbach träfe, gäbe es innerhalb der ersten Minuten 75.000 Tote.“ Und hunderttausende von Verletzten in der Region. Humanitäre Hilfe sei dann nicht möglich. „Wer leidet, leidet allein.“ Deshalb fordert die Vertreterin der Nobelpreis-Organisation die Stadt Mönchengladbach auf, sich den Resolutionen anzuschließen, die von anderen deutschen Städten wie München, Hannover oder Dortmund bereits verabschiedet wurden und die die Abschaffung von Atomwaffen fordern.