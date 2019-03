Ensemble der Musikschule : Jugendsinfonieorchester wird digitaler

Das Jugendsinfonieorchester bei der „Night in white Satin“ im Kunstwerk Wickrath. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Christian Malescov ist seit 25 Leiter des Orchesters der Musikschule. Jetzt sollen Tablets angeschafft werden, die die Notenmappen ersetzen. Smartphones auf der Bühne bleiben aber tabu – mit einer Ausnahme am 28. Juni.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silke Jüngermann-Schnettler

Kürzlich kam ein unbekannter älterer Herr zur Probe des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule. Er verblüffte alle, weil er 3000 Euro für den Förderverein aus der Tasche zog. „Ich bin immer für den direkten Weg“, sagt Peter Henk, ein pensionierter Bankangestellter aus Wickrath. Henk hatte von dem Plan des Orchesters gehört, seine Notenmappen künftig durch Tablet-Computer zu ersetzen. Finanzieren will sie der Förderverein durch Sponsoren. Diese Idee fand Henk so gut, dass er sie tatkräftig unterstützen wollte.

Bisher hat es die Orchesterleitung jedes Mal drei Arbeitstage gekostet, die Notenmappen für 60 Musiker zusammenzustellen. Es macht die Arbeit effizienter, wenn künftig alle per Tablet sofort Zugriff auf die Notensätze haben. Musikschulleiter Christian Malescov denkt auch perspektivisch: „Für die nächste Musiker-Generation werden digitale Noten selbstverständlich sein.“

Info Projekt Tablets für das Jugendsinfonieorchester Informationen Wer mehr über das Projekt „Tablets für das Jugendsinfonieorchester“ wissen möchte, kann Kontakt zur Musikschule aufnehmen. Kontakt Tel. 02161 256430 oder per Mail an: musikschule@

moenchengladbach.de

Henk kommt seit seinem Überraschungsbesuch öfter zur Orchesterprobe. „Ich bin begeistert von der Arbeitsatmosphäre“, sagt er. Wer sich wie er an einem Montagabend in den Zuschauerraum des Carl-Orff-Saals der Musikschule setzt, erlebt tatsächlich etwas, von dem viele Lehrer träumen: Da sitzen 60 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren und arbeiten zwei Stunden lang hochkonzentriert – ohne Handy in der Hand. Dabei ist die Stimmung familiär und es wird oft gelacht.

Gelegentlich falle es den Jugendlichen schwer, sich zu sammeln, sagt Malescov, der das Orchester dirigiert. Dann macht er mit ihnen eine kurze Schweigemeditation. „Ich bin montags nach einem langen Schultag meist ausgelaugt“, sagt die Geigerin Anna Döring (17). Aber auf das Orchester freut sie sich immer. „Ich finde diese Mischung aus Lockerheit und Disziplin, aus Spaß und Weiterkommen total gut.“ Und sie trifft hier Freunde, mit denen sie eine Wellenlänge hat. Das geht dem Cellisten Niklas Schröder (17) ähnlich. Früher sei er ein sehr verschlossener Typ gewesen. „Durch den Umgang im Orchester hier bin ich insgesamt offener geworden.“

Malescov steht seit 25 Jahren am Dirigentenpult des Jugendsinfonieorchesters. Aber er sagt: „Ich bin kein Dirigent, sondern Pädagoge.“ Wichtiger als ein perfektes Ergebnis ist ihm, dass die jungen Menschen etwas in sich entdecken - „eine Sensibilität für die Welt der Töne.“ Das scheint zu gelingen: Das Orchester verbringt etwa gleich viel Probezeit mit klassischer Musik und Pop. „Klassik spielen die meisten von uns lieber“, sagt der Cellist Niklas, „weil da viel mehr drinsteckt.“ Und die Jugendlichen lernen etwas für das menschliche Miteinander: einander zuzuhören. Und dass man gemeinsam Herausforderungen schaffen kann, an die sich der Einzelne nie wagen würde.

Aber das Jugendsinfonieorchester bietet nicht nur Raum für Entwicklung, es ist auch ein oft gelobtes Ensemble. Im vergangenen Jahr hat es elf Konzerte gegeben und hatte deutlich mehr Auftrittsanfragen. Es spielt jedes Jahr vor insgesamt 3000 Zuschauern bei der „Night in white Satin“ und der Sommermusik Schloss Rheydt, es gibt Kinokonzerte und geht regelmäßig auf Konzertreise ins Ausland. „Das musikalische Niveau ist für ein Schülerchester erstaunlich hoch“, bestätigt Mikhail Kütson, Generalmusikdirektor der Niederrheinischen Symphoniker.