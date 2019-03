Goldhochzeit: Immer dem Brauchtum verpflichtet

Mönchengladbach Das ehemalige Mönchengladbacher Prinzenpaar Jansen feiert Goldene Hochzeit.

(cli) Er nennt sie liebevoll „Rosenstängelchen“. Dabei ist Gertrud Jansen gar nicht so stachelig. Sie und Hans-Peter Jansen haben am 22. März 1969 geheiratet, feiern also am heutigen Freitag Goldhochzeit. In Holt ist das Paar fast jedem bekannt. Das liegt vor allem am Brauchtum, in dem sie sich engagieren. Der selbstständige Maler- und Lackierermeister belebte 1970 zusammen mit zwei Freunden die KG „Immer lustig“ wieder, wurde ihr Präsident und war viele Jahre der zweite Vorsitzende des Mönchengladbacher Karnevalsverbands. 1989 waren Hans-Peter und Gertrud Jansen das Prinzenpaar der Stadt. Ein Thermometer am Bismarckplatz zeigte 21 Grad. Seitdem gilt er als „wärmster Prinz aller Zeiten“. In Holt waren sie zusammen 1985 das Königspaar der St. Michaels-Bruderschaft. Ihren Sinn für das Brauchtum haben sie ihren Kindern vererbt. Tochter Petra war Kinderprinzessin, Tochter Yvonne ist Vizepräsidentin des Damen-Elferrats und Sohn Torsten gehört dem Vorstand der KG „Immer lustig“ an. Zur Familie gehören außerdem die beiden Schwiegersöhne David und Karsten. Spaß bereiten ihnen die beiden Enkelkinder Denise und Pierre. Bernd Gothe, der langjährige Chef des Mönchengladbacher Karnevals, beschrieb das Paar einst als „absolute Familienmenschen“.