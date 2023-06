Unfall in Mönchengladbach Illegales Autorennen – Anklage gegen AMG-Fahrer

Jetzt wurde Anklage gegen einen heute 35-jährigen Mann erhoben, der das Unfallauto am 1. September 2021 gesteuert haben soll. Die Vorwürfe gegen ihn lauten: verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen. Der Mann, der am besagten Septembertag mit weit mehr als 100 km/h über die Engelbleckerstraße gefahren sein, dabei auf der Gegenspur zwei Autos überholt und schließlich bis auf 150 km/h beschleunigt haben soll, hätte zu der Zeit also gar kein Fahrzeug steuern dürfen. Im Dezember 2021 auch nicht. Da wurde er offenbar wieder ohne Führerschein erwischt: auf der A 3 in Rheinland-Pfalz.