Heiligstumsfahrt in Mönchengladbach Ein Gastmahl für Familien und Freunde

Zwei Stunden lang saß der Mann dann vergnügt plaudernd mit 120 weiteren Teilnehmern in der Abendsonne. Menschen aus Frankreich, England, Kolumbien, Syrien, Afrika, dem Irak und der Türkei kamen in ein entspanntes Gespräch miteinander – über das köstliche Essen und vieles andere, was Menschen beschäftigt. „Heute Abend haben wir die Idee der Wallfahrt für jeden sichtbar umgesetzt: Wir laden alle Menschen ein, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen“, erklärte die Geschäftsführerin der Heiligtumsfahrt Charlotte Lorenz. Bewusst hat das Leitungsteam dafür einen Ort nicht an der Münsterkirche oder auf dem Abteiberg ausgewählt, sondern mitten in Rheydt.