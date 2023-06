Termin für Eröffnung steht fest So wird das „Amelsan’s“ in Rheydt

Mönchengladbach · Als Hommage an den toten Bruder Amelsan hat Juvan Thevarajah das Restaurant, das er in denselben Räumen in Rheydt eröffnet, nach ihm benannt. Was die Gäste erwartet.

01.06.2023, 17:30 Uhr

So sieht es im Restaurant „Amelsan’s“ aus 22 Bilder Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Garnet Manecke

Die Räume und die Möbel sind dieselben und doch hat sich einiges verändert. Die Wände sind in einem Goldton gehalten, neue Lampen hängen von der Decke und neue Bilder an der Wand. Das Porträt von Amelsan schmückt die Kopfseite des Raumes, gegenüber vom Buffet mit der roten Kachelwand. Kostenpflichtiger Inhalt Bis zu seinem plötzlichen Tod vor einem Jahr war dies hier sein Restaurant. Jetzt ist es das Restaurant seines Bruders Juvan. Am 7. Juni wird der 23-Jährige das „Amelsan’s“ eröffnen. Das Kochen hat er von seinem älteren Bruder gelernt. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht es im Restaurant „Amelsan’s“ aus