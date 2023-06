Polizei, TÜV und ADAC in Mönchengladbach Der große Camping-Check vor den Ferien

Mönchengladbach · Wer sicher mit dem Wohnwagen oder dem Reisemobil in den Urlaub fahren will, sollte vor der Abfahrt einiges beachten. Experten sagen am Samstag, 3. Juni, wo Gefahren lauern, und geben kostenlose Tipps.

02.06.2023, 05:10 Uhr

Die Polizei lädt zum zweiten Mal zur Wohnmobilsicherheitsaktion ein und wird dieses Mal vom TÜV und vom ADAC unterstützt. Foto: Polizei Mönchengladbach

Von Gabi Peters