Kolumne Denkanstoß Nur eine Tasse Kaffee

Ein Krankenpfleger kam herein und fragte gewohnt professionell: „Ist hier alles in Ordnung?“ Ja – was soll man in dieser Situation auf diese Frage antworten? „Nein – nichts ist in Ordnung! Die Welt geht grade unter“? Der Pfleger kontrollierte die Geräte, desinfizierte kurz die Hände, blieb einen Augenblick stehen und schaute mir ins Gesicht: „Ich habe den Eindruck, hier ist nichts in Ordnung“, sagte er. „Wissen Sie was? Ich hole jetzt mal einen Kaffee. Kriegen Sie Milch und Zucker?“