Spektakulärer Unfall in Mönchengladbach : AMG-Fahrer flüchtet nach Kollision mit VW und Ampel

Spektakulärer Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Mönchengladbach-Neuwerk ist am Mittwochnachmittag eine 87-jährige Frau bei einem schweren Unfall verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden. Ein Fahrer ist flüchtig.

Wie die Leitstelle der Polizei Mönchengladbach am Mittwochabend mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 17 Uhr auf der Engelblecker Straße/ Ecke Ehlerstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein Mercedes AMG, der die Engelblecker Straße in Richtung Dammer Straße befuhr, mit einem VW Polo, der bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr.