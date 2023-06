Friedensgebet in Mönchengladbach Bischof Dieser segnet ökumenisch

War es schon eine kleine Sensation, dass zur Eröffnung der Heiligtumsfahrt in der Münster-Basilika der evangelische Pfarrer Till Hüttenberger das Abendmahlstuch der Gemeinde präsentierte, so ist es durchaus eine große, wenn ein Heiligtum aus dem Münsterschatz in der evangelischen Hauptkirche in Rheydt unter der Kanzel ausgestellt wird. Der Anlass war das ökumenische Friedensgebet, das seit über 30 Jahren jeden Mittwoch in der Rheydter Hauptkirche stattfindet und jetzt Teil des Programms der Heiligtumsfahrt war.