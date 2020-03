Souvenirs und Andenken : Mönchengladbach-Souvenirs im Netz

Mönchengladbach Das Freizeit- und Touristikportal „Dein MG“ vertreibt jetzt Souvenirs, Andenken und Geschenkideen für alle Liebhaber der Stadt.

Die Artikel kosten zwischen 4,95 und 17,95 Euro. Eine Bestellung ist ausschließlich online möglich. Der Versand erfolgt, so die Angabe, innerhalb Deutschlands in drei bis fünf Tagen. Die Versandpauschale von 3,95 Euro entfällt ab einem Gesamtwarenwert von 35 Euro. Alternativ können die bestellten Produkte auch vor Ort bei der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach, Voltastraße 2, abgeholt werden.

Orange ist die Kernfarbe der Produkte. „Wir haben uns für ein Korall-Orange als Mischfarbe der Stadtfarben schwarz und gelb entschieden“, erklärt Alice Welters-Dahmen, mit zuständig für die Produktgestaltung. Auch habe die Marketing Gesellschaft Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Die Produkte sind großteils aus Deutschland. Mit ‚Mahlwerck’ haben wir sogar einen namhaften Hersteller für den ‚Coffee-To-Go’-Becher gewinnen können“, führt Welters-Dahmen aus. Und tatsächlich: Klingel, Brettchen und Memostar wurden in Deutschland produziert. Lediglich die Badeente ist „Made in China“. Auch bei der Verpackung wird auf das Klima geachtet: „Wenn möglich werden die Produkte nicht in Kunststoff, sondern in Pappkartonage geliefert“, sagt Welters-Dahmen.